Сегодня состоялись очередные вступительные экзамены

14 августа 2020 года Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел вступительные экзамены в вузы по II и III группам специальностей для выпускников текущего года и прошлых лет, дополнительный экзамен по иностранному языку по I-IV группам специальностей и дополнительный экзамен (по азербайджанскому или русскому языку) на языке, отличном от языка, по которому они сдавали выпускной экзамен.

Как сообщает АПА, экзамены прошли в 19 городах и районах.

По предварительной информации, один абитуриент не был допущен к участию в экзамене из-за высокой температуры тела, а один был отстранен от участия в экзамене за попытку пронести мобильный телефон.

Проверка карт ответов и обработка экзаменационных протоколов начнется с 15 августа.

Результаты заданий открытого типа будут обнародованы в течение двух недель, правильные ответы заданий закрытого типа будут размещены на сайте ГЭЦ в ближайшие часы.

Отметим, сегодня в 16:00 на странице ГЭЦ в Facebook и Youtube-канале состоится прямая трансляция, в ходе которой сотрудники центра и эксперты дадут разъяснение по тестовым вопросам и заданиям, которые были использованы на экзамене.