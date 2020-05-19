СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской

Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет «разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны», сообщает «Интерфакс».

«СБУ изучит ситуацию, связанную с интервью с Поклонской и Гиркиным», — заявили агентству в пресс-службе украинского ведомства.

Ранее на YouTube-канале Дмитрия Гордона 11 мая вышло интервью с Натальей Поклонской, в котором журналист назвал депутата «символом предательства». Материал со Стрелковым появился на канале 18 мая.