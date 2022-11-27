Сборная Коста-Рики одержала победу над командой Японии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Игра, прошедшая 27 ноября на арене «Ахмед бин Али» в Аль-Райане, завершилась со счетом 1:0 в пользу костариканцев.

Единственный гол во встрече на 81-й минуте защитник Кейшер Фуллер.

Сборная Японии больше владела мячом: 47% к 38% у соперников. Японцы нанесли по воротам соперников 14 ударов (три в створ), в то время как костариканцы — четыре (один в створ).

Сборная Коста-Рики набрала три очка и поднялась на третье место в таблице группы Е. Столько же очков на счету еще двух команд — Германии и Японии, которые располагаются соответственно на второй и третьей строчке. Команда Германии пока не набрала ни одного очка и идет четвертой.

27 ноября пройдет еще одна игра группы Е — между сборными Испании и Германии. Игра начнется в 23:00 по бакинскому времени.