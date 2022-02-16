Мужская сборная Азербайджана по шахматам получила приглашение для участия в командном чемпионате мира, который пройдет с 8 по 13 апреля в Иерусалиме.

Наша команда сыграет в соревновании с участием сильнейших сборных мира благодаря своему высокому рейтингу. Также в чемпионате мира примут участие: хозяин соревнований — сборная Израиля, рейтинговые лидеры четырех континентов – США, Россия, Индия и Египет, еще четыре лучшие команды мира по рейтингу – Франция, Украина, Польша, Венгрия, а также две сборные, которые получат wild card (специальное приглашение).

Мужские командные чемпионаты мира проводятся с 1985 года. Сборная Азербайджана принимала участие в этом соревновании в 2009 году (4-е место), в 2011-м (7-е место), в 2013-м (8-е место) и в 2019-м (7-е место).

Тем временем, в Нахчыване близится к завершению мужской чемпионат Азербайджана. Финалисты уже известны. Титул чемпиона оспорят Магомед Мурадлы и Мисретдин Искендеров. Мурадлы в полуфинале одолел Васифа Дурарбейли, а Искендеров — Айдына Сулейманлы.

Всего в чемпионате принимали участие 24 шахматиста. Отметим, что сильнейшие гроссмейстеры Азербайджана в чемпионате не играли.

Призовой фонд соревнования – 22 тысячи манат. Победитель получит 8 тысяч.