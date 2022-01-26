Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) объявил о создании киберспортивной компании Savvy Gaming Group (SGG). Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте фонда.

Ранее шведский медиахолдинг Modern Times Group (MTG) согласился продать принадлежавшую ему киберспортивную компанию ESL Gaming, за которую Суверенный фонд заплатил $1,05 млрд.

В пресс-релизе отмечается, что запуск SGG соответствует стратегии фонда на 2021-2025 годы, направленной на развитие инноваций в стратегических секторах, включая сектор развлечений, отдыха и спорта. «SGG стремится стать ведущей игровой и киберспортивной группой внутри страны и на международном уровне и будет работать над дальнейшим развитием интегрированной экосистемы для этого сектора» — говорится в сообщении фонда.