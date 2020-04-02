Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК+

Саудовская Аравия призвала к срочной встрече стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и других государств, передает агентство SPA.

Королевство призывает к данной встречи с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на нефтяных рынках.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. (gazeta.ru)