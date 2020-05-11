Саудовская Аравия перевыполнит сделку ОПЕК+ в июне на 1 млн б/с

Саудовская Аравия в июне уменьшит добычу нефти дополнительно на 1 млн б/с к квоте в соглашении ОПЕК+. Таким образом, в этом месяце производство нефти в королевстве составит 7,5 млн б/с вместо 8,5 млн б/ с. Об этом говорится в сообщении Саудовского агентства печати.

Соответствующее распоряжение Минэнерго Саудовской Аравии направило в Saudi Aramco, сообщается в нем. «В результате общее сокращение добычи нефти составит около 4,8 млн б/с к уровню апреля», — говорится в сообщении.

«Министерство также поручило компании изыскать возможность снизить добычу в мае от уровня 8,492 млн б/с (установлен в соглашении ОПЕК+ — прим. ТАСС)», — отмечается в сообщении. Цель дополнительного сокращения добычи — сподвигнуть других участников соглашения «выполнить условия сделки и даже обеспечить дополнительное добровольное снижение добычи», указывается в нем.

Саудовская Аравия обязалась в соглашении ОПЕК+, которое было достигнуто 12 апреля, снизить добычу в мае — июне на 2,5 млн б/с до 8,5 млн б/с. Такие же условия и у России.

Саудовская Аравия — крупнейший производитель нефти в ОПЕК. С начала действия соглашения ОПЕК+ в январе 2017 года перевыполняет свою квоту по сокращению, благодаря чему общий результат исполнения соглашения часто превышал 100% от плана.