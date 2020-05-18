Саудовская Аравия и Кувейт остановят добычу нефти в нейтральной зоне

Саудовская Аравия и Кувейт с 1 июня прекращают добычу нефти на совместном месторождении Аль-Хафджи спустя несколько месяцев после возобновления, сообщило агентство S&P Global Platts со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Кувейт и Саудовская Аравия договорились прекратить добычу на месторождении сырой нефти Аль-Хафджи, части нейтральной зоны, с 1 июня», — сообщил источник.
Нейтральная зона площадью более 5,7 тысячи квадратных километров была создана в рамках соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией, подписанного в 1922 году. В середине февраля страны начали пробную добычу после более чем трехлетнего перерыва из-за разногласий насчет раздела нефтедобычи.