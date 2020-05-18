Саудовская Аравия и Кувейт остановят добычу нефти в нейтральной зоне

Общий объем добычи в нейтральной зоне, которая включает в себя морские месторождения Аль-Хафджи и наземные месторождения Вафра, по данным S&P, в апреле составил 260 тысяч баррелей в сутки, при этом каждая страна делила добычу 50/50.(РИА Новости)