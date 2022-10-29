Сайфуллах Парача, самый старый узник Гуантанамо, спецтюрьмы США на Кубе, был освобожден из заключения и вернулся на родину в Пакистан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел Пакистана.

По сообщению внешнеполитического ведомства, мужчина прибыл в Пакистан 29 октября и уже встретился с семьей.

«Парача, гражданин Пакистана, который содержался под стражей в заливе Гуантанамо, был освобожден и прибыл в Пакистан в субботу, 29 октября. Министерство иностранных дел завершило обширный межведомственный процесс по содействию репатриации Парачи», — приводит агентство сообщение МИД Пакистана.

Возвращение пакистанца было согласовано еще в мае 2021 года, однако состоялось лишь сейчас.