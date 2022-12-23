В Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку утром, 23 декабря, была объявлена тревога по причине вынужденного приземления самолета авиакомпании Qantas Airways.

Об этом говорится в сообщении Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Airbus A380 авиакомпании, следовавший по маршруту Сингапур-Лондон, запросил аварийную посадку в бакинском аэропорту по причине задымления в грузовом отсеке.

Самолет благополучно приземлился в 07:08 по бакинскому времени, пострадавших в ходе инцидента нет. На борту находилось 356 пассажиров.

В связи с объявленной тревогой в бакинском аэропорту приведены в готовность все аварийно-спасательные службы.

На данный момент проводится осмотр воздушного судна и организовывается комплекс необходимых мер, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

Отметим, что Airbus А380 — двухпалубный и самый вместительный пассажирский авиалайнер в мире.

Примечательно, что это не первый случай, когда капитаны A380 запрашивают аварийную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Не каждый аэропорт мира способен принять такой крупный лайнер — для этого необходимо обладать достаточно длинной и прочной взлетно-посадочной полосой и необходимым оборудованием для обслуживания самолета.