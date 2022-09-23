В рамках Года города Шуша в Баку стартует проект Şuşaya Salam — Приветствие городу Шуша, сообщает #.

36 поэтов из 30 стран и 8 поэтов из Азербайджана посвятили свои стихи и прочтения древнейшей колыбели культурной цивилизации — городу Шуша.

В этом году это событие проходит впервые и будет носить формат международного телевизионного поэтического фестиваля — декламация стихов будет представлена в эфире азербайджанского телеканала Space.

«Мечтаю, чтобы все поэты приехали в Шушу и читали свои стихи у мавзолея Вагифу», — говорит # автор проекта, координатор и один из участников известный поэт Салим Бабуллаоглу.

Идею проведения фестиваля поддержали Министерство культуры, Союз Писателей и телерадиокомпания Space.

Азербайджан, Турция, Пакистан, Израиль, США, Соединенное Королевство, Россия, Украина, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Италия, Венгрия, Румыния, Молдова, Беларусь, Япония, Вьетнам, Иран, Грузия, Сербия, Дания, Босния-Герцеговина, Ирак, Татарстан и это еще не весь перечень стран, представители которых поприветствуют город Шуша.

Свои стихотворения прочитают такие известные поэты, как Аднан Озер, Метин Ченгиз, Мехмет Джан Доган, Шереф Йылмаз, Алмаз Ханум, Гали-Дана Зингер, Александр Селимов, Юрий Лапин, Игорь Павлюк, Иен Пирт, Хуршуд Даврон, Саят Камшыгер, Гюльназ Фейзулла, Айсулу Кокоева, Лаура Гаравалья, Аттила Балаш, Ион Хадырке, Николае Спетару, Игорь Вольницкий, Мария Кобец, Татьяна Сивец, Маки Старфилд, Май Ван Фан, Мустафа Мастур, Божидар Пророчич, Бояна Вусурович, Заур Начхебия, Милица Лилич, Керсти Кивируют, Нильс Хав, Саня Лукич, Гассан Матруши, Ахмед Сами и др.

Ежедневно, на протяжении 44 дней, с 27 сентября по 9 ноября в эфире телеканала Space будут представлены видеозаписи с прочтением участников.

Чтение каждого поэта будет транслироваться по 3 раза за день.

«К концу проекта мы подарим городу Шуша мемориальную доску с подписями всех участников-поэтов», — говорит Салим Бабуллаоглу.

Первым в эфире свои стихи прочитает народный писатель Азербайджана, председатель Союза Писателей Анар.

Свое стихотворение прочтет и Салим Бабуллаоглу. Оно называется «Бумажный дом» и посвящено победе Азербайджана в 44-дневной отечественной войне и возвращению Карабаха.

Прочтение каждого поэта будет начинаться словами «Салам, Шуша»!

Консультантами проекта являются заведующий отдела книжной промышленности Министерства культуры Акиф Марифли, руководитель телерадиокомпании Space Мушфиг Хатамов, режиссер Иман Меджидов.

Презентация проекта и пресс — конференция состоялась в Союзе Писателей. О важности и ценности проекта говорили народные писатели Анар, Чингиз Абдуллаев, и др.