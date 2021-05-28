На международном конкурсе «Голос Евразии» известная азербайджанская поэтесса Саида Субхи удостоилась диплома «За литературное мастерство и активную творческую деятельность». Ее стихи пронизаны особой лирикой и чувственностью. Саида – поэт с чуткой душой и твердым словом, которое способно покорить любителей самой различной поэзии.

В интервью # Саида Субхи рассказала о своем творчестве в период пандемии:

— Что значит для вас очередная награда, и думаете ли вы о победе, участвуя в конкурсах и фестивалях?

— Участие в различных литературных конкурсах и фестивалях – это прекрасная возможность для автора делиться плодами своей творческой деятельности с широкой аудиторией. Кроме того, это всегда сопровождается новыми знакомствами с коллегами по перу, за творчеством которых впоследствии я слежу с большим интересом. Что касается побед и регалий, то я на них не зацикливаюсь. Но, когда они случаются, принимаю их с благодарностью. Конечно, награды в виде дипломов, медалей, премий символизируют определенные достижения, что не может не радовать. Однако наивысшей наградой для меня является духовный контакт с читателем.

— Творческие люди по-разному переносят пандемию. Для вас это какое время?

— До наступления пандемии культурная жизнь Баку была насыщена творческими мероприятиями: выставки, спектакли, концерты, литературные вечера. Выпадение из привычного ритма и адаптация к новым условиям жизни – всегда стресс. Лично мне период вынужденной изоляции дал возможность посвящать больше времени прослушиванию аудиокниг, творческой работе и, в целом, стал поводом для саморазвития.

— Вы рассказывали, что ваши стихи по большей части автобиографичны. Выходит, что пишете сердцем?

— Рассуждать о творческом процессе, когда это касается лично тебя, непросто… Акт творчества – это сокровенный опыт души, вечная тайна творения, не поддающаяся объяснению…

— Сегодня в Баку сформировалось достаточно большое сообщество молодых поэтов, к числу которых относитесь и вы. С кем вы общаетесь, чье творчество вам по душе?



— Творческие вечера, неоднократно организованные литературным проектом «Söz» под чутким руководством поэта Нигяр Гасанзаде, познакомил бакинскую публику с целой плеядой молодых талантливых поэтов, каждый из которых самобытен, ярок, неповторим. Среди них — Атика Алиева, Сабина Велибекова, Шахрияр Дель Герани, Лейла Курбанова, Сахиб Мамедов, Мехман Расулов, Фирдовси Расул, Салех Сабат, Солмаз Сулейманлы, Ирэн Тасалова, Гюнель Шамильгызы, Эмир Эмиров… Всех не перечислить. Общение с каждым из коллег доставляет мне радость и дарит позитивные эмоции.

— В конце 2020 года вы представили читателю свой новый сборник. Намерены ли сделать презентацию?

— Так получилось, что выход сборника «Сомнамбула» пришелся на пик пандемии. Книга поступила в продажу в книжные магазины Либрафф и Baku Book Center. К сожалению, в связи с пандемией презентацию книги пришлось отложить, но очень надеюсь, что в скором времени долгожданная презентация состоится.