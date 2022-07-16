«Разве кто-то в Азербайджане, уходя с должности, обсуждает распоряжение президента? Если господин президент так решил, то говорить что-то неуместно».

Об этом местным СМИ сказал освобожденный сегодня распоряжением президента Ильхама Алиева от должности председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев.

Относительно слухов о своем возможном аресте Мехтиев сказал: «Кто-то видит что-то во сне, говорит все что взбредет, это не означает, что я должен высказывать свое мнение. В настоящее время я дома».

На вопрос: «Считаете ли вы виновными арестованных высокопоставленных должностных лиц Государственного таможенного комитета?» Сафар Мехтиев отказался отвечать.

Отметим, что высокопоставленные чиновники Государственного таможенного комитета арестованы в ходе спецоперации Службы госбезопасности. Их подозревают в присвоении госимущества в особо крупном размере, злоупотреблении служебным положением и других преступлениях.