Нападающий ФК «Ливерпуль» и сборной Сенегала признан лучшим игроком Кубка африканских наций по футболу. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщила пресс-служба турнира в Twitter.

Футболист сыграл на турнире во всех семи матчах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

В финальной игре против сборной Египта Садио Мане не реализовал пенальти на 7-й минуте, однако исправился в серии послематчевых 11-метровых и принес победу своей команде.

Сборная Сенегала 6 февраля впервые выиграла Кубок африканских наций, обыграв в финале сборную Египта. По истечении основного времени счет был 0:0, пишет «Федеральное агентство новостей». По итогам серии пенальти футболисты Сенегала победили со счетом 4:2. Ранее команда дважды доходила до финала турнира, но проигрывала его в 2002 и 2019 годах. (iz.ru)