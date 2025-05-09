Мохамед Салах был удостоен премии Ассоциации футбольных журналистов (FWA) в Англии.
İdman.biz сообщает, что вингер «Ливерпуля» был избран игроком года Премьер-лиги.
В голосовании приняли участие более 900 членов организации. Египтянин получил 90% голосов, что является наивысшим результатом в XXI веке.
Салах сравнялся с рекордом Тьерри Анри, завоевав награду в третий раз. Ранее он был признан лучшим в 2018 и 2022 годах.
Четыре лучших игрока Премьер-лиги:
1. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
2. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
3. Александр Исак («Ньюкасл»);
4. Деклан Райс («Арсенал»).