Находящийся под арестом экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что с сегодняшнего дня будет активно заниматься политикой.

Как сообщает #, в публикации, которой Саакашвили поделился на своем профиле в Facebook, он написал, что, несмотря на проблемы со здоровьем будет активно участвовать в политике Грузии, процессах, идущих в Украине. Он также добавил, что будет лично участвовать во всех судебных заседаниях по мере возможности.