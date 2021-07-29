Бывший грузинский президент Михаил Сакашвили заявил, что приедет в Грузию этой осенью, несмотря на то что находится на родине в розыске.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении границы.

«Грузинский народ хочет достойной жизни и преодолеть нищету. Народ устал жить в болоте, в нищете, в безнадежности, где единственная перспектива, которую предоставляют людям, это изгнание из страны. Эти выборы все же состоятся, и я выполню свой долг, взятый перед своей нацией и историей, на этот раз приеду в Грузию перед гражданским референдумом. На этот раз Иванишвили не сможет растоптать грузинский народ, его правление закончилось», — заявил Саакашвили в своем видеообращении в Facebook.