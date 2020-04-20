Саакашвили пообещал Грузии $5,5 млрд за перенос процессов по его делам

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предлагает грузинским властям предоставить ему временный официальный статус представителя руководства государства и отложить рассмотрение возбужденных в отношении него уголовных дел до осени, в ответ он обещает привезти в страну около 5,5 миллиарда долларов от зарубежных партнеров для устранения ущерба, нанесенного экономике страны коронавирусом.

Ранее Саакашвили предлагал грузинским властям помочь в организации спецрейсов из стран Европы, чтобы вернуть на родину застрявших граждан Грузии. В ответ представители руководства заявили, что спецрейсы выполняются в достаточном количестве, а все желающие оказать помощь в борьбе против коронавируса могут перечислить деньги в соответствующий фонд.