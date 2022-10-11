После объявления 21 сентября «частичной мобилизации» в России книжные издательства зафиксировали рост спроса на литературу о Второй мировой войне и нацистской Германии, сообщает «Коммерсант».

Лидером в этом сегменте стала книга Николаса Старгардта «Мобилизованная нация. Германия 1939–1945» — исследование о том, как немцы воспринимали войну, сделанное на основе дневников и личной переписки граждан Третьего рейха. В сети книжных магазинов «Читай-Город» продажи этой книги выросли на 405%, а в сервисе «ЛитРес» — в 17 раз.

Также среди бестселлеров — «Мемуары под грифом секретно» Павла Судоплатова, «Победа в тайной войне. 1941–1945 годы» Николая Никулина, «Хроника тайной войны и дипломатии. 1938–1941 годы» Павла Судоплатова, пишет «Коммерсант».

В издательстве «Бомбора» рассказали о росте продаж книги Джулии Бойд «Записки из Третьего рейха. Жизнь накануне войны глазами обычных туристов». В издательстве «Альпина» заявили, что спрос на книги по истории Второй мировой войны наметился еще после 24 февраля и сохраняется до сих пор.

Однако в целом на рынке наблюдается общий спад продаж, говорят издатели. «После 21 сентября конечные продажи просели на 20%, и теперь идет медленное восстановление, сейчас падение составляет 5%», — рассказал основатель «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.