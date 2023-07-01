С сегодняшнего дня в Азербайджане началась очередная отправка призывников на действительную военную службу.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу.

Было отмечено, что призывники, направляемые на срочную действительную военную службу в июле, были проинформированы о местах предстоящей службы 25 июня посредством SMS-сообщений. Процесс отправки призывников к местам прохождения службы продлится до 30 июля.

Отметим, что 20 мая президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О призыве с 1 по 30 июля 2023 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы».