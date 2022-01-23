Глава Минобороны Румынии Василе Дынку заявил, что страна готовится принять беженцев. Они могут прибыть в Румынию из Украины в случае открытого вторжения России.

«При любом военном конфликте может произойти массовая миграция населения. И мы ожидаем ее, конечно, пусть на первый взгляд может казаться, что мы не готовимся к возможным побочным последствиям войны… Мы сейчас готовимся оказывать помощь беженцам (из Украины). Это гуманитарная обязанность», — заявил Динку в эфире телеканала Digi24.