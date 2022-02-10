Потребительские цены в США резко выросли в январе, превысив прогнозы аналитиков. Годовая инфляция побила 40-летний рекорд, усилив давление на Федеральную резервную систему, которая может теперь пойти на ужесточение политики, пишет Bloomberg.

Отечается, что темпы роста цен достигли 7,5 процента. На месячном уровне показатель составил 0,6 процента, подорожали еда и электричество. Рост цен отрицательно сказывается на перспективах восстановления американской экономики и самих гражданах, сводя на нет рост доходов.

Цены растут до рекордных показателей по всему миру. Так, в еврозоне в январе зафиксировали инфляцию в 5,1 процента, высокому уровню способствовал энергетический кризис с подорожанием энергии почти на 29 процентов. Регион в конце 2021 года столкнулся также с рекордным подорожанием газа, цена достигала 2200 долларов за тысячу кубометров.