Совет Организации американских государств (ОАГ) в четверг, 21 апреля, принял решение лишить Россию статуса наблюдателя при организации, сообщается на сайте организации.

В ходе прямой трансляции, была принята резолюция лишить Россию статуса наблюдателя при ОАГ до тех пор, пока в Украине продолжаются боевые действия. Несмотря на то, что ряд стран воздержались в ходе голосования, резолюция была принята при 25 голосах «за».

Сегодня ОАГ объединяет 34 государства Северной и Южной Америки, кроме Кубы и Венесуэлы. Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне. Статус наблюдателя при ОАГ имеют 70 государств. (Газета.Ру)