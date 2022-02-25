Россию не примут в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей объединения.

Как заявили в парижской штаб-квартире ОЭСР, совет организации решил официально прекратить процесс принятия в нее РФ, который был отложен еще в 2014 году. Еще совет дал поручение генеральному секретарю ОЭСР закрыть офис организации в Москве и не приглашать Россию на свои министерские встречи.

Мотивируя собственные решения, объединение ссылается на ситуацию в Украине.

Кроме того, ОЭСР приняла решение «пересмотреть участие России в комитетах» и «прекратить проекты, основанные на добровольных взносах России». Вместе с тем ОЭСР «расширит поддержку» украинским властям, указали в организации.