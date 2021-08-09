Россия на основе принципа взаимности вводит персональные санкции в отношении британцев, вовлеченных в антироссийскую деятельность, и закрывает им въезд на свою территорию. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Николая Лахонина.

Москва призвала британское руководство «отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии». «Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа», — указывается в комментарии. (ТАСС)