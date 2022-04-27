Испанское агентство Efe со ссылкой на источники сообщает, что РФ выходит из состава Всемирной туристской организации (UNWTO) со штаб-квартирой в Мадриде.

«Россия объявила о выходе из Всемирной туристской организации», — говорится в сообщении агентства.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил РИА Новости, что приостановка членства России во Всемирной туристской организации (UNWTO) может создать пагубный прецедент.

Исполнительный совет Всемирной туристской организации ранее провел первое в истории заседание, на котором обсуждал предложение о приостановке членства России, инициаторами которого выступили Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина. Проведение внеочередной генассамблеи поддержали 72% участников заседания.