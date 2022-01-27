Россия увеличила экспорт сельскохозяйственной техники в 1,4 раза до 21 млрд рублей. Это новый рекорд, говорится в заявлении Минпромторга РФ.

Это и в 1,8 раза больше 2019 года. Продажи превысили рекорд 2020 года уже осенью 2021 года. Российские производители увеличили поставки сельхозтехники за рубеж в январе-сентябре 2021 года в 1,5 раза до 16,3 млрд рублей. Это уже больше рекорда всего 2020 года – в прошлом году зарубежные поставки российской аграрной техники достигли рекорда в 15,9 млрд рублей.

В сообщении говорится, что в несколько раз выросли отгрузки и в Азербайджан.

Азербайджанские компании чаще всего покупают российские опрыскиватели, пресс-подборщики, плуги, жатки, машины для внесения удобрений, полноприводные сельскохозяйственные тракторы, самоходные косилки, культиваторы, бороны, зерноуборочные комбайны.