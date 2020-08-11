Россия — удобная предвыборная страшилка?

Последние новости из США создают ощущение, что в Америке разыгрывают фактор России в предвыборных целях. Президент Трамп заявил, что Россия не хочет, чтобы он был переизбран на второй срок. Американский лидер уверяет, что он является последним человеком, которого Россия желает видеть на посту президента Соединенных Штатов Америки, потому что он «вел себя с ней сурово».

А вот директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина, напротив, заявил, что Россия пытается очернить кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и поддержать Трампа.

Может быть, это политическая игра, и Россию используют как удобную карту. Но, помня про сообщения о прошлых вмешательствах Кремля в выборы в США, нельзя исключать, что и на сей раз без этого не обходится. Тем более, что Помпео назначил награду в 10 млн тому, кто выдаст таких злонамеренных агентов, и тоже упомянул Россию. Интересно, как оценивают эту ситуацию эксперты?

Политолог Расим Мусабеков:

— На мой взгляд, роль России в плане воздействия на избирательные процессы в США сильно преувеличена. Комиссия Миллера установила, что такие попытки вмешательства предпринимались, преимущественно хакерскими группами, но не установлено, что это вмешательство хоть как-то повлияло на итоговый результат.

Что касается того, что Трамп является креатурой Кремля, что там на него есть какой-то компромат в ФСБ РФ и что им как-то манипулируют, то, во-первых, нет ничего подтверждающего подобные версии, а во-вторых, я бы не сказал, что во время президентства Трампа Соединенные Штаты и администрация потворствовали Кремлю. Я думаю, что скорее наибольшую мягкотелость проявляла администрация США при президенте Обаме – и Крым был захвачен, и в Донбассе все эти дела шли, и в Сирии все начиналось. А при Трампе Россия не очень-то вольничает там и тут. Более того, ведь именно при Трампе Америка вышла из всех соглашений с Россией по стратегическим вооружениям. Трамп вводит жесткие санкции, он остановил строительство Северного потока-2, который начал реализовываться и успешно продвигался именно во времена Обамы.

Поэтому версии, которые распространяет Демократическая партия, сторонники Байдена, не имеют под собой достаточно серьезных оснований. И роль Кремля, как силы, способной манипулировать выборами везде, на мой взгляд, не совсем подтверждается.

Власти России оказались не в состоянии провести свою кандидатуру даже в Армении, где пришел Пашинян, разогнал пинками сторонников России, засел в правительстве и сегодня продолжает изгонять последних российских сторонников из министерств и силовых структур.

Москва оказалась неспособной повлиять на маленькую Черногорию, не смогла установить там более-менее пророссийскую власть, чтобы предотвратить ее вступление в НАТО.

Уже у себя на территории Кремль теряет контроль над выборными процессами в регионах, при всем имеющемся у него инструментарии подтасовок и манипуляций.

И вот на таком фоне они прямо сейчас крутят процессами в Соединенных Штатах? Мне это кажется совершенно далеким от реальности.

Попытки со стороны Кремля влиять на процессы за рубежом будут, но какого-то заметного воздействия я не предвижу. Тем более в том, что кто-то из Кремля будет манипулировать Трампом.

Профессор Александер Рар, Институт Международной Политики WeltTrends (Потсдам):

— Вмешательство России в американские выборы и голосования в других демократических странах — это миф. Да, по-видимому, русские хакеры в 2016 году взломали компьютер Хиллари Клинтон, нашли там компрометирующую информацию — и передали это Викиликс, которая этот компромат опубликовала. Да, пророссийские интернет-группы участвовали наряду с другими такими же в предвыборных дебатах в соцсетях. Да, российские группировки пытались протолкнуть в Фейсбуке и Твиттере пророссийские точки зрения. Да, Трамп казался в 2016-м из-за его бизнес-связей с Россией более пророссийским кандидатом, чем Клинтон.

Но! О манипуляциях выборами или фальсификациях, о полномасштабном давлении на общественное мнение американцев говорить нельзя, это смешно. Западные лидеры в ЕС сплошь и рядом говорили в СМИ, что они против Трампа и сейчас говорят. Это большее вмешательство, чем то, что могли натворить русские хакеры.

При этом, кто шпионил за западными политиками в прошлые годы, кто прослушивал мобильник Меркель? Американские спецслужбы! Американский истеблишмент хитро перевел стрелки со своих прегрешений на Россию. После украинского кризиса на Западе решили наказать Россию, постоянно очерняя ее — полностью подорвать ее международный имидж. Кроме того, в американских элитах еще сохраняется большая доля вражды по отношению к России со времен Холодной войны. Вот эти элементы американское глубинное государство использовало, чтобы сделать из России вечное пугало. Заодно истеблишмент попытался этим же убрать неуправляемого Трампа, вернуть себе власть через выдвижение «другого» президента.

В целом, все понятно. Запад слабеет и экономически, и морально. Удержать свою власть и авторитет удается лишь манипуляциями. Это прискорбно.