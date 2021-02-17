Россия, Турция и Иран осудили захват доходов от продажи нефти в Сирии

Россия, Турция, Иран осуждают незаконный захват и передачу доходов от продажи нефти на северо-востоке Сирии, нефтяные поля должны принадлежать правительству САР, говорится в заявлении по итогам встречи в Сочи в «астанинском формате».
«Вновь выразили неприятие незаконного захвата и передачи доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать Сирийской Арабской Республике», — говорится в заявлении, которое зачитал на пленарном заседании спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
Он отметил, что страны-гаранты согласны в том, что достижение долгосрочной безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии «возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности страны».(РИА Новости)
| 2021-02-17T15:42:15+04:00 17 февраля 2021, 16:23|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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