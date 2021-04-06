Россия ставит на Кочаряна: что делать Пашиняну?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 7 апреля посетит Москву, где планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь главы кабмина Мане Геворгян. Подтвердили факт встречи и в пресс-службе Кремля.

«7 апреля в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, в частности, в контексте восстановления экономических и транспортных связей на Южном Кавказе», — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется обсудить вопросы развития российско-армянского стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве. Такая вот повестка.

Но по сути, Пашиняна уже ждал неприятный сюрприз. Накануне его визита в РФ, началась активная кампания информационно-политической поддержки с российской стороны главного конкурента действующего премьер-министра РА. Им является второй президент РА Роберт Кочарян. Весьма символично, что аккурат перед встречей с Пашиняном, президент РФ Владимир Путин провел разговор с экс-президентом Армении во время поездки последнего в Москву. Об этом сообщают источники проекта «WarGonzo» в администрации президента (АП) России. По данным ТГ-канала «WarGonzo», Путин и Кочарян пообщались в дистанционном режиме (из-за антикоронавирусных мер).

Разговор длился порядка часа, обсуждались политический кризис в Армении, грядущие парламентские выборы, ситуация в Карабахе и вопросы безопасности. Кремль подтвердил, что Путин и Кочарян говорили по телефону. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что у главы России и второго президента Армении состоялся разговор на прошлой неделе. «Я могу подтвердить. Действительно, они говорили по телефону. И вы знаете, что у них добрые давние отношения, которые они поддерживают, и они достаточно часто общаются», — сказал он.

Он прав, Путин и Кочарян действительно давно и плотно общаются. Причем, возбуждение уголовных дел против Роберта Седраковича было названо одной из причин недовольства Владимира Владимировича Николом Воваевичем. Напомню, что Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. В июне 2020 года Кочарян был освобожден из-под стражи под залог в размере около $4 млн.

И вот, по «счастливой случайности», прямо перед внеочередными парламентскими выборами, Конституционный суд Армении признал не соответствующим двум статьям Конституции статью 300.1 Уголовного кодекса страны (свержение конституционного строя), по которой обвиняется экс-президент страны Роберт Кочарян. «Признать статью 300.1 УК Армении противоречащей статьям 78 и 79 Конституции и недействительной», — зачитал решение суда председатель КС Арман Диланян.

Впрочем, на этом приятные для Роберта Седраковича события не закончились. Россия взялась обеспечивать его пиар и информационное сопровождение. И вот уже Кочарян всплыл в авторской программе Владимира Познера на Первом канале. Таким образом Кочарян показывает гражданам Армении, что настоящее и будущее этой страны решается за ее пределами, почему он собственно и предпочитает российскую информационную обслугу более подходящей для беседы в период предвыборной гонки.

Кстати, источники ТГ-канала «Arm Voice» на Первом канале российского телевидения сообщили, что, как только стало известно об интервью Роберта Кочаряна Владимиру Познеру, из правительства Армении поступил звонок руководству Первого канала с истеричным требованием убрать передачу из эфира.

Руководство Первого канала тактично ответило, что не имеет никакого отношения к гостям, которых на свою передачу приглашает Владимир Познер. Данную информацию на своем ТГ-канале подтвердил также российский медиаменеджер Арам Габрелянов.

Позиция Первого канала и Владимира Познера понятна. Они понимают, что лично Владимир Путин благоволит Роберту Кочаряну и действуют, исходя из этих реалий. Понятны и мотивы самого Кочаряна, который прекрасно понимает вассальный характер Армении и потому плевать хотел на данные опросов общественного мнения в РА, на свой низкий рейтинг в этой стране. Он знает, кто решает судьбу РА и итоги нынешних внеочередных парламентских выборов. Это Владимир Путин. Понимает это и Никол Пашинян. Потому и направился в РФ, на встречу с президентом этой страны. Другое дело, что теперь, увидев такую откровенную поддержку российской стороной Кочаряна, делать Пашиняну? Ответ на этот вопрос Никол Воваевич, думаю, получит в ходе беседы с Владимиром Владимировичем.