Россия 9 апреля сняла введенные на фоне пандемии ограничения на полеты еще в 52 страны. Соответствующее решение озвучил премьер-министр Михаил Мишустин в начале апреля.

В оперштабе по борьбе с COVID-19 заявили, что в данном случае речь идет о снятии ограничений на регулярное и чартерное авиасообщение с Аргентиной, Бразилией, Египтом, Израилем, Индией, Китаем, Сербией, Турцией и рядом других дружественных стран.

Полеты в эти страны будут ограничены лишь положениями межправительственных соглашений о воздушном сообщении и отдельными договоренностями авиавластей государств. Китай, Израиль, Турция и Сербия уже были официально открыты для полетов, но число полетов было ограничено квотами, добавили в оперштабе.

На данный момент ни одна российская авиакомпания не заявила о намерениях запустить рейсы в страны, с которыми авиасообщение только открывается. Затруднение с открытием международных рейсов также вызвано санкциями ЕС и США против России.

Ранее сообщалось, что Росавиация продлила ограничения на полеты в города южной и центральной части России до 13 апреля (aif.ru)