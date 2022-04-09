Россия 9 апреля сняла введенные на фоне пандемии ограничения на полеты еще в 52 страны. Соответствующее решение озвучил премьер-министр Михаил Мишустин в начале апреля.
В оперштабе по борьбе с COVID-19 заявили, что в данном случае речь идет о снятии ограничений на регулярное и чартерное авиасообщение с Аргентиной, Бразилией, Египтом, Израилем, Индией, Китаем, Сербией, Турцией и рядом других дружественных стран.
Полеты в эти страны будут ограничены лишь положениями межправительственных соглашений о воздушном сообщении и отдельными договоренностями авиавластей государств. Китай, Израиль, Турция и Сербия уже были официально открыты для полетов, но число полетов было ограничено квотами, добавили в оперштабе.
Ранее сообщалось, что Росавиация продлила ограничения на полеты в города южной и центральной части России до 13 апреля (aif.ru)