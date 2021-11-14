Россия направила оснащенный крылатыми ракетами «Калибр» фрегат «Адмирал Григорович» и новый патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» на совместные военно-морские учения, которые продлятся до 20 ноября, сообщил Южный военный округ (ЮВО) в субботу, передает Интерфакс.

«Адмирал Григорович», «Дмитрий Рогачев» и спасательное буксирное судно «СБ-742» из состава эскадры ВМФ РФ в Средиземном море прибыли в порт Алжир, сказали российские военные. От ВМС Алжира в учении принимают участие: фрегат «Харрад», учебный корабль «Ля Суммам», спасательное судно «Эль Мунджид», патрульный самолет и поисково-спасательный вертолет.

«Целью учения является отработка совместных действий ВМС двух стран, укрепление безопасности в регионе. Основными задачами учения стали развитие российско-алжирского военного сотрудничества, обмен опытом между флотами при выполнении свойственных задач, планирование и координация мероприятий совместной военно-морской подготовки», — говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Учением руководят командующий Центральным районом ВМС Алжира контр-адмирал Каид Нордин и командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота контр-адмирал Виктор Кочемазов.