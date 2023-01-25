Возможная поставка в Украину американских танков Abrams — вопиющая провокация в отношении РФ, считает посол России в США Анатолий Антонов. Заявления посла приводят росийские СМИ.

По словам Антонова, американские танки, как и другая техника НАТО, будут уничтожены российскими вооруженными силами.

«Нет никаких сомнений, что в случае принятия решения о передаче Киеву M1 Abrams, американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники»,— сказал Антонов.

Посол отметил, что американцы постоянно повышают «планку» военного содействия союзникам, указав, что США целенаправленно пытаются нанести России стратегическое поражение.

Ожидается, что президент США Джо Байден объявит о поставках танков Abrams Киеву в среду, 25 января. Отправка этих машин на Украину — условие, при котором Германия готова разблокировать передачу Киеву танков Leopard. По данным СМИ, 12 стран готовы поставить Украине 100 танков Leopard 2. Концерн Rheinmetall готов направить Киеву 139 танков Leopard.