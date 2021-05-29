Россия в марте 2021 года поставила в Соединенные Штаты рекордный с 2009 года объем нефти и нефтепродуктов. Об этом говорится в материалах управления энергетической информации (EIA) минэнерго США.

Так, объем экспорта в марте увеличился в 1,8 раза относительно февраля, достигнув 22,938 млн баррелей. Предыдущий рекорд был поставлен в 2009 году, в то время объем поставок России в США составил 23,484 млн баррелей.

Ранее, 3 марта, «Известия» писали, что Россия в 2021 году может заработать более 9 млрд долларов на поставках нефти в США. Тогда аналитики прогнозировали, что поставки нефти и нефтепродуктов из России в США могут увеличиться на 5%. Эксперты уточняли, что за прошлый год РФ поставила в Штаты 196,9 млн баррелей, а в этом году этот объем может увеличиться на 10 млн баррелей.

В январе Россия заняла третье место по объему экспорта нефти и нефтепродуктов в США , поставив 20,1 млн баррелей топлива. Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в США в январе увеличился на 7,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, при этом поставки только нефти возросли на 6,4%.

В январе США импортировали 179,28 млн баррелей нефти, что на 2,19 млн баррелей больше, чем в декабре (iz.ru)