Оккупанты перебросили с территории Белгородской области в город Изюм две батальонные тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook в оперативной информации по состоянию на 6:00 27 апреля.

В сообщении сказано, что на Изюмском направлении подразделения из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск проводят наступательные действия в направлении Барвенково.

«Противник овладел северо-восточной окраиной населенного пункта Большая Камышеваха, а также взял под контроль населенный пункт Заводы» — говорится в сообщении.

Кроме того, в районах населенных пунктов Белгородской области противник развернул два ракетных дивизиона ОТРК «Искандер-М». (УНИАН)