Россия получила от Ирана новую партию дронов-камикадзе «Шахед-131» и «Шахед-136».

Об этом говорится в ежедневном разведывательном обзоре министерства обороны Великобритании.

Сообщается, что впервые за последние три недели появились сообщения об атаках беспилотных летательных аппаратов, предоставленных Ираном.

Отмечено, что эти данные проверяются, но вполне вероятно, что Россия исчерпала свой предыдущий запас из нескольких сотен Shahed-131 и 136 и теперь получила пополнение из Ирана.

В информации подчеркивается, что 6 декабря 2022 года украинский Генштаб сообщил о 17 сбитых БПЛА, включая 14 «Шахедов -136».

7 декабря 2022 года украинские официальные лица сообщили об использовании предоставленных Ираном БПЛА в Запорожской и Днепропетровской областях.

«Последнее сообщение о сбитых иранских «Шахед-136» в Украине поступило 17 ноября 2022 года. Это подтверждает, что вполне возможно Россия возобновила атаки с помощью недавно поставленных дронов-камикадзе»- говорится в сводке.