Президент США Джо Байден заявил, что Россия начала вторжения в Украину, когда признала т.н. Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает телеканал CNN.

«Если говорить простым языком, Россия только что объявила, что отрезает от Украины большой кусок», — сказал глава Белого дома.

По его словам, Россия не собирается останавливаться и планирует напасть на Киев, используя авиацию, артиллерию и ракеты.

Байден заявил, что признав территории ЛНР и ДНР в «более широких границах», президент России Владимир Путин создал обоснование для того, чтобы занять еще больше территории силой. «Это начало вторжения России на Украину», — заявил Байден. (Газета.Ру)