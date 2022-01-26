В Министерстве обороны РФ заявили, что Россия перебазирует на аэродромы в Беларусь современные истребители Су-35С в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на Белорусские аэродромы. Во время перелета экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для подготовки к последующему вылету и отдыха экипажей», — заявили в ведомстве.

В публикации уточняется, что после прибытия в Беларусь экипажи Су-35С заступят на боевое дежурство в рамках проверки функционирования единой системы ПВО Союзного государства.