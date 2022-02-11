Россия отменила запланированное ранее блокирование части акватории Азовского моря под предлогом военных учений. Однако по-прежнему планирует блокировать Чёрное море. Об этом сообщил в Facebook главный редактор Black Sea News, руководитель проекта Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко со ссылкой на документ Управлении навигации и океанографии министерства обороны России.

Ранее издание Black Sea News опубликовало карту районов Чёрного и Азовского морей, которые с 13 до 19 февраля будут закрыты для судоходства. Речь идёт о примерно половине акватории Азовского моря, Керченском проливе, участках к западу и юго-западу от аннексированного Крыма. Доступ к порту Мариуполь будет перекрыт, а к Одессе затруднён.

МИД Украины выразил протест против решения России заблокировать часть акватории Чёрного и Азовского морей, а также Керченский пролив под предлогом проведения военно-морских учений. В ведомстве заявили, что это приведёт к закрытию судоходства и может вызвать негативные последствия для портов Украины. Действия России названы «частью гибридной войны». (svoboda.org)