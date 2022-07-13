Российские авиаперевозчики отказались возвращать более 400 пассажирских самолетов, которые ранее были взяты в лизинг у иностранных компаний, сообщила газета The Washington Post.

Газетой были опубликованы данные, согласно которым на момент объявления санкций против Москвы в России находились 515 лизинговых самолетов, из них арендодатели смогли вернуть только 80 единиц. Одновременно возникли проблемы с возвратом авиационных двигателей, которые также сдавались в аренду российским компаниям.

По словам собеседников газеты, владельцы пришли к выводу, что им не удастся вернуть подавляющее число лайнеров, находящихся сейчас в России. Компаниям, у которых были застрахованы заблокированные в России самолеты, предъявлено множество страховых претензий на сумму около 10 миллиардов долларов.

К санкциям против авиационного сектора РФ присоединились 37 стран Европы, Северной Америки и Азии, что сделало их самыми масштабными санкциями против этого сектора. Был запрещен лизинг и продажа самолетов, экспорт запчастей, программного обеспечения и техобслуживание самолетов, эксплуатируемых российскими компаниями. Чтобы поддержать авиационный сектор и сохранить систему воздушных пассажирских перевозок в стране, в марте президент России Владимир Путин издал указ, позволяющий российским компаниям использовать самолеты, взятые в лизинг, для эксплуатации на внутрироссийских линиях.