В течение ночи Вооруженные Силы РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины, сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре полностью исключено.

Всего Вооруженные Силы поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины, в частности 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 48 радиолокационных станций.

Также сбито 7 боевых самолетов, 7 вертолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов, уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники.

Военно-морской флот России в свою очередь уничтожил 8 военных катеров украинских военно-морских сил.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что группировки войск Донецкой и Луганской народных республик продолжают наступления на позиции украинской армии при огневой поддержке ВС РФ, в субботу утром в ДНР силы ПВО перехватили две ракеты ТРК «Точка-У» (aif. ru)