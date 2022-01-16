Россия, направляя миротворцев в Казахстан, никогда не собиралась оставлять эти силы в республике, заявил в субботу первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя утверждения некоторых пользователей Twitter о якобы поспешном выводе контингента ОДКБ из страны.

«Подобные неверные предположения происходят, если вы слишком много слушаете госсекретаря США [Энтони] Блинкена, пресс-секретаря [Белого дома Джен Псаки] или заместителя госсекретаря США [по политическим делам Викторию Нуланд], — отметил Полянский на своей странице в этой соцсети. — Иначе вы бы знали, что мы предприняли то, что с самого начала обещали с партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности, и никогда не собирались оставаться в Казахстане». (ТАСС)