Россия и Турция протестировали механизм, при котором платежи «Газпрому» за поставляемый в страну газ будут оставаться в Турции. Об этом президент республики Реджеп Эрдоган заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита ШОС в Тяньцзине.

По словам Эрдогана, деньги за российский газ будут направлены на строительство АЭС «Аккую», которую в Турции с 2018 года возводит «Росатом»

Для этого будут использоваться контрактные платежи турецкой Botas — государственного импортера, у которого c «Газпромом» действуют два долгосрочных контракта, на покупку 16 млрд кубометров в год по «Голубому потоку» и 5,75 млрд — по «Турецкому».

«Мы успешно завершили этап тестирования механизма клиринга, который позволит удовлетворить финансовые потребности Аккую за счет газовых платежей Botas», — сказал Эрдоган (его цитирует Reuters).

Оплатить самостоятельно строительство АЭС, которое оценивается в $20 млрд, «Росатом» оказался не в состоянии. Из-за санкций у атомной госкорпорации были заблокированы деньги на счетах. В результате летом строители «Аккую» организовали акцию протеста из-за задержек выплат.

Изначально запуск первого энергоблока АЭС планировали 2023 году. Но после того, как из-за санкций от поставок оборудования для проекта отказался немецкий концерн Siemens, завершение строительства сдвинули на 2025 год, а затем — на 2026-й.

Турция является третьим по объемам импорта клиентом «Газпрома» после стран ЕС и Китая. В прошлом году она закупила 21 млрд кубометров газа, или 26% от общего объема экспорта «Газпрома» в дальнее зарубежье (81 млрд кубометров). С января по июнь 2025 года поставки в Турцию по «Голубому потоку» и «Турецкому потоку» составили 11 млрд кубометров и год к году увеличились на 27%, согласно статистике Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK).