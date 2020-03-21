Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти

Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас в ходе телефонного разговора обсудили достигнутые договоренности о сотрудничестве в нефтяной сфере. Об этом в субботу, 21 марта, сообщается на сайте российского кабмина.

Как отметили во время беседы премьеры двух стран, соглашение учитывает интересы и Минска, и Москвы. «Реализация этих договоренностей позволит обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Республики Беларусь в полном объеме и на согласованных условиях», — говорится в сообщении кабмина.

Ранее 21 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти. Глава администрации белорусского лидера Максим Рыженков отметил, что предложения России были рассмотрены на заседании специальной рабочей группы.

7 марта Лукашенко заявил о получении нескольких предложений по замене российской нефти. Ранее Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR отправила первую партию нефти по контракту с Белоруссией. В турецком порту Джейхан погрузили на танкер 90 тысяч тонн нефти. Вторую партию объемом 85 тысяч тонн предполагается отгрузить 20 марта из грузинского порта Супса.

Россия и Белоруссия не могут договориться о поставках нефти с конца прошлого года. В Минске уверены, что проводимый Москвой налоговый маневр является дискриминацией, а если учесть премии, которые хотят получать российские компании, стоимость нефти для республики окажется выше среднемировой (lenta.ru)