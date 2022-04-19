Россия и Армения договорились о совместной борьбе с нацизмом, об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров Путина и Пашиняна.

«Стороны, сохраняя единые подходы к общему прошлому, выразили намерение продолжить борьбу с пересмотром итогов Второй мировой войны и фальсификацией истории. Условились нарастить усилия по противодействию любым проявлениям расизма, ксенофобии, неонацизма, а также дискриминации по национальному, языковому или религиозному признаку, в том числе затрагивающим права и законные интересы граждан и соотечественников, проживающих в России и Армении», — отмечается в заявлении пресс-службы Кремля.