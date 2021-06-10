Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, прекращающее действие меморандума между РФ и США в отношении «открытой суши». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте документа предлагается принять предложение российского Министерства иностранных дел

«о прекращении применения меморандума о понимании между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении «открытой суши»». Теперь внешнеполетическое ведомство должно уведомить американскую сторону о принятом решении.

Упомянутое соглашение было подписано в Вашингтоне 17 июня 1992 года. Оно позволяло американским дипломатам совершать дальние поездки по стране пребывания при условии, что они заранее уведомят о своих намерениях.