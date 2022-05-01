США прекратили диалог с РФ по стратегической стабильности, где должны были обсуждаться гиперзвуковые системы, теперь Москва будет полагаться на себя, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, Россия не скрывает наличие такого типа вооружений.
«Даже были готовы с США вести разговор о том, чтобы договор о стратегической стабильности, который придет на смену нынешнему Договору о стратегических наступательных вооружениях, включал бы и дискуссию о тех новых системах, которые появились, еще появятся и могут стать предметом обсуждения. Сейчас американцы прекратили все эти переговоры. Будем полагаться на себя», — сказал Лавров интервью итальянской телекомпании «Медиасет».