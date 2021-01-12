Российский политолог: «Хотите торговать через территорию Азербайджана, тогда разоружитесь в Карабахе»

У Баку появился новый инструмент давления на Ереван в достижении своих целей, таким мнением поделился с # российский политолог Олег Кузнецов, комментируя итоговое заявление, подписанное 11 декабря в Москве лидерами трех стран.

«Признаться, я не ожидал именно такого содержания нового трехстороннего Соглашения России, Азербайджана и Армении по Карабаху. Хотя если вспомнить слова президента Ильхама Алиева, сказанное после подписания предшествующего Соглашения от 10 ноября, о том, что нагорно-карабахский конфликт уже является достоянием истории, можно было догадаться, что речь на этой встрече в Москве пойдет не о военно-политических вопросах, как предполагал я и многие другие люди из моего круга общения, а об экономике в полном соответствии с тезисом Фридриха Энгельса о том, что бытие определяет сознание. Марксизм и здесь проявил себя во всей красе», — сказал аналитик.

Кузнецов добавил, что встреча была посвящена решению вопроса разблокировки всех экономических и транспортных связей в регионе Южного Кавказа, то есть о прекращении экономической блокады Армении со стороны Азербайджана и его союзников.

«Даже намечены меры по обеспечению прогресса в этом направлении и конкретные сроки их реализации. В итоге создается постоянно действующая трехсторонняя межправительственная рабочая группа, которая станет первой ласточкой в деле азербайджано-армянских официальных контактов как стран-соседей. Этой группе дается двухмесячный срок для выработки своего рода «дорожной карты» в деле восстановления экономических и транспортных связей между двумя недавно воевавшими странами, после чего предложения должны быть утверждены на высшем уровне», — отметил он.

Аналитик сказал, что встречи глав России, Азербайджана и Армении каждые два месяца, похоже, скоро приобретут регулярный характер, если следовать принципу: «один раз — случайность, два — тенденция, три – система».

«Однако у меня возник вполне резонный и закономерный вопрос, будет ли это соглашение выполнено в намеченный срок и в полном объеме. Все мы видим, что исполнение положений Соглашения по Карабаху от 9 ноября о разоружении там армянских военных всячески тормозится, что создает опасный прецедент, когда неисполнение одного соглашения автоматически влечет за собой неисполнение последующего», — сказал он.

Однако, как отмечает эксперт, новое Соглашение предусматривает только административно-бюрократические, а не военно-политические шаги, сделать которые гораздо легче.

«В любом случае, отныне существует два соглашения по послевоенному урегулированию карабахского вопроса, которые полностью взаимосвязаны между собой. Можно даже сказать, что у Баку появился новый инструмент давления на Ереван в достижении своих целей, когда исполнение положений нового соглашения будет увязываться с исполнением предыдущего. Типа «хотите торговать через территорию Азербайджана, тогда разоружитесь в Карабахе». Осталось только посмотреть, как это все будет работать», — резюмировал он.