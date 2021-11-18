Война стала единственным выходом из сложившегося тупика между Азербайджаном и Арменией. В результате вчерашней войны обе стороны объявили о военных потерях, хотя еще год тому назад ситуация об этом не предвещала. О том, какие процессы сейчас развиваются на азербайджано-армянской границе, рассказал в интервью # российский политолог Олег Кузнецов:

— Как вы оцениваете последнее обострение на границе? Это по сути после 10 ноября 2020 года первое крупное столкновение, но уже не в Карабахе, а на неопределенной приграничной территории. Чем вызван такой процесс?

— Я уже достаточно долго говорю о том, что Армения не пойдет на переговоры по заключению мирного договора с условием отказа от Карабаха, равно как и на подписание договора о государственной границе на этом же условии, так как это противоречит конституционному законодательству этой страны, и всякий политик, который пойдет на подписание таких договоров, автоматически станет государственным преступником и предателем.

События последних дней это прекрасно показали: власти Армении пожертвовали мотопехотным батальоном, чтобы показать это со всей очевидностью и наглядностью. Поэтому официальному Баку пора перестать испытывать эйфорию по случаю военных побед, которые не приносят политического результата, и надо начать задумываться над тем, как выходить в будущем из тупика конфликта.

Последние бои показали, что за спиной Армении сейчас стоит более широкая международная коалиция если не союзников, то сочувствующих, чем это было год назад. Тогда только Россия и Иран оказывали Армении прямую помощь, сегодня же список стран, выступивших на политическом уровне в поддержку Еревана, стал значительно шире в сравнении с прошлым годом. Этот факт я связываю с созданием неделю назад на базе Тюркского Совета Организации тюркских государств под предводительством Турции, усиления влияния которой в современном мире не желают очень многие — от Франции до Китая и от США до Индии. В Ереване очень четко уловили эту тенденцию, и теперь будут ее эксплуатировать в своих геополитических планах, позиционируя себя в качестве единственного христианского форпоста во враждебном окружении объединенного тюркского мира, что вызовет к Армении значительно больше симпатий, чем прежде, когда она была только участницей территориального конфликта с одним Азербайджаном.

Что же касается вашего вопроса о переносе военного противостояния из Карабаха на линию условной границы между двумя странами, то смена места боев никак не повлияет на суть армяно-азербайджанского конфликта, в котором единственным яблоком раздора и главным призом является Карабах. И кто бы что бы не заявлял на эту тему, краеугольный камень конфликта находится именно здесь, а все боевые столкновения армянских и азербайджанских военных в любых местах — это все равно кровавые пляски вокруг него. Официальный Баку явно погорячился и предвосхитил события, публично объявляя нагорно-карабахский конфликт перевернутой страницей истории. Увы, она не перевернута, и продолжает писаться человеческой кровью.

— Ряд экспертов считают, что молчание Москвы во время локальных боев было связано с тем, что Кремль так наказывал Пашиняна за то, что он сорвал видеоконференцию, где должно было быть подписано трехстороннее заявление между Баку, Ереваном и Москвой, которое запустило бы процесс демаркации и делимитации. Насколько это предположение имеет право на жизнь?

— Я прекрасно понимаю, что вы говорите об азербайджанских экспертах, которым при озвучивании официальной позиции очень часто приходится выдавать желаемое за действительное. С того момента, как пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объявил, что очередная трехсторонняя встреча глав России, Азербайджана и Армении по Карабаху будет проводиться в формате видеоконференции, стало понятно, что ни о каком подписании обязывающих документов речи быть не может, ибо сам формат встречи не позволяет сделать это физически, следовательно, можно было говорить только о каких-то политических консультациях, которые, как показала вся предшествующая 30-летняя история карабахского конфликта, являются пустой тратой времени.

Президент Путин не из обидчивых людей, ему случалось терпеть и откровенное хамство в свой адрес без очевидных последствий для обидчика. Поэтому я не согласен с тем, что таким образом он отомстил Пашиняну. На мой взгляд, Кремль просто не остановил очередную глупость Еревана, предоставив ему возможность в очередной раз разбить себе нос, а затем оправдываться перед собственным народом.

— Вы анонсировали войну еще летом. Сейчас это стало реальностью. Как вы считаете, на этом все? Или это временное перемирие и стоит ожидать еще более крупных боестолкновений?

— Ни мира, ни перемирия в карабахском конфликте нет, так как не подписан об этом соответствующий юридический документ. Есть только Трехстороннее заявление о прекращении огня и всех военных действий в регионе Карабаха от 10 ноября 2020 года, которое даже соглашением по своей форме не является. Азербайджан и Армения по-прежнему находятся в состоянии войны, и до подписания мира с целью окончательного урегулирования нагорно-карабахского конфликта еще очень далеко. Не думаю, что мир вообще возможен в современных военно-политических условиях. Наличие конфликта крайне выгодно политическому руководству Армении, без существования которого сам факт существования этого государства будет поставлен под сомнение. Я уже писал об этом, кажется, еще в марте, что современная Армения создавалась для реализации идеи миацума, живет этой идеей, и умрет, если откажется от этой идеи. Поэтому в моем понимании карабахский конфликт не прекратится до тех пор, пока Армения не исчезнет с политической карты мира, или пока в этой стране не произойдет конституционная реформа, в рамках которой она как государство не откажется от притязаний на Карабах.