Российский миллиардер покончил с собой

Миллиардер, совладелец угольных компаний «Востокуголь» и «Сибантрацит» Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предприниматель был найден мертвым в своем доме в подмосковном поселке Усово. На данный момент следствие пытается установить причины самоубийства. Записку Босов не оставил.

«Родственники Босова подтверждают, что он был один и покончил с собой», — сообщил источник.

На момент смерти Босову было 52 года.

Ранее стало известно, что Босова нашли в мертвым в подмосковном Одинцово. Рядом с его телом лежал пистолет «Glock 19 gen 4».

 

| 2020-05-06T21:59:11+00:00 6 мая 2020, 22:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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