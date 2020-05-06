Российский миллиардер покончил с собой

Миллиардер, совладелец угольных компаний «Востокуголь» и «Сибантрацит» Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предприниматель был найден мертвым в своем доме в подмосковном поселке Усово. На данный момент следствие пытается установить причины самоубийства. Записку Босов не оставил.

«Родственники Босова подтверждают, что он был один и покончил с собой», — сообщил источник.

На момент смерти Босову было 52 года.

Ранее стало известно, что Босова нашли в мертвым в подмосковном Одинцово. Рядом с его телом лежал пистолет «Glock 19 gen 4».